Боевики включили Рубана в списки обмена - Грицак

Боевики ОРДО включили в списки для обмена пленными арестованного руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге в субботу.

"Мы сами были удивлены, когда получили информацию, что Владимира Рубана заявила к обмену донецкая сторона... Это говорит, видимо, о том, для кого он является действительно ценным", - сказал Грицак.

Он также сообщил, что СБУ проверяет информацию о причастности военнослужащих России к передаче оружия нардепу Надежды Савченко и Рубану, о чем ранее заявлял генпрокурор Юрий Луценко.

"В настоящее время следствие СБУ проверяет данные о причастности военнослужащих Вооруженных сил РФ к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану. По результатам этой проверки вы будете иметь информацию", - отметил Грицак.

11 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранители установили имена и должности российских полковников, которые давали оружие депутату Надежде Савченко для совершения теракта в центре Киева.

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ "Майорское" с арсеналом оружия. Ему было сообщено о подозрении по ч.1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и ч.1 ст.14 "Подготовка к преступлению", ч.3 ст.258 "Террористический акт".

Позже заседании Апелляционного суда Киеве прокурор заявил, что Рубану 15 марта сообщили о новом подозрении: заговор о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109), подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору лиц.

Также Рубана подозревают в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112), подготовке к теракту (ч. 1 ст. 14, ч . 3 ст. 258), содействии террористической организации "ДНР" (ч.1 ст. 258-3) и незаконном обращении с оружием по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263).



Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания на КПВВ был там как водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

9 марта решением Шевченковского райсуда Киева Рубан был взят под стражу на 60 суток без определения размера залога.

20 марта Апелляционный суд Киева также оставил Рубана под стражей.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.