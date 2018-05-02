Россия сократила военные расходы, а НАТО увеличивает – отчет

В 2017 году мировые военные расходы достигли 1739 миллиарда долларов, что на 1,1% больше по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 2 мая.

Отмечается, что в 2017 году военные расходы составили 2,2% от мирового валового внутреннего продукта (ВВП) или 230 долларов на душу населения.

Лидером военных расходов остаются США – 610 миллиардов долларов.

Вторая страна в мире по величине военных расходов – Китай – в 2017 году увеличил свои расходы на 5,6% до 228 миллиардов долларов.

Третьей страной в мире по величине военных расходов стала Саудовская Аравия, вытеснив с третьей строчки Россию. Расходы Саудовской Аравии оценивают в 69,4 миллиарда долларов в 2017 году.

Вместе с тем отмечается, что военные расходы России упали впервые с 1998 года, и в 2017 году составили 66,3 миллиарда долларов (на 20% ниже по сравнению с 2016 годом).

"Модернизация российской армии остается приоритетом для России. Тем не менее, военный бюджет был ограничен в результате экономических проблем, с которыми страна столкнулась в 2014 году", – отметил старший научный сотрудник программы вооружений и военных расходов СИПРИ Симон Веземан.

Военные расходы в Центральной и Западной Европе увеличились на 12% и 1,7% соответственно, отчасти из-за представлений о растущей угрозе со стороны России.

Многие европейские государства – члены Организации Североатлантического договора (НАТО), – договорились увеличить свои военные расходы.

Совокупные военные расходы всех 29 членов НАТО достигли 900 миллиардов долларов в 2017 году, что составило 52% мировых расходов.

По сравнению с 2016 годом военные расходы Индии возросли на 5,5% до 63,9 миллиарда долларов. В 2017 году расходы Южной Кореи составили 39,2 миллиарда долларов, что на 1,7% больше чем в 2016.

В институте отмечают, что отслеживают изменения в военных расходах во всем мире.

Их подсчеты включают в себя траты правительства на текущую военную деятельность и вооруженные силы, в том числе заработную плату и пособия, оперативные расходы, закупки вооружения и военной техники, военное строительство, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также управление и тыловое обеспечение.