Найем рассказал подробности второй драки

Народный депутат Мустафа Найем, которого побили в результате конфликта на дороге, заявляет, что драк было две, и удивляется, что Магомед-Амин Саитов успел улететь.

Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

По его словам, инцидент начался в 17:25, после первых ударов, которые были в 17:37 (позже сообщалось, что мужчина, наносивший удары, улетел в Баку, это, предположительно, Магомед-Амин Саитов – ред.), Найем побежал за нападавшими до улицы Скоропадского. Там произошла вторая драка.

"Сначала они побежали в "Метроград", потом выбежали по удали в "Арену", бегали там, потом выбежали из "Арены" на Скоропадского. Там меня догнал ещё один сзади, повалил на проезжую часть. Потом я побежал за ним, догнал, прыгнул на него и уже не помню как, упал головой на асфальт – у меня там ушиб сильный и уже на земле они били втроём ногами недолго", - рассказал нардеп.

Во втором эпизоде участвовал Темербилатов Умал Русланович. Сейчас он задержан.

Найем удивлен, что участник первого эпизода драки Магомед-Амин Саитов успел улететь из Киева.

"Инцидент начался в 17:25 – это был мой первый звонок в полицию, потом мы ещё мин 10 спорили, потом приехал этот парень (предположительно, Магомед-Амин Саитов – ред.) и случился удар, потом мы с этим парнем гнались друг за другом минут 15. Это уже шесть с чем-то. Он не мог физически добраться до аэропорта и сесть на рейс. Это нереально по времени – доехать до "Борисполя" или "Жулян", успеть на регистрацию и улететь. Я уже не говорю о документах", - рассказал Найем.

В результате конфликта и драки на дороге 30 апреля Мустафа Найем получил телесные повреждения, у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию.

Двое из задержанных полицией участников драки имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один – граждан Украины.

Нардеп Антон Геращенко обнародовал информацию о трех задержанных после конфликта с участием народного депутата Мустафы Найема: ими оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич 1996 г.р. и Умал Тимербилатов Русланович 1996 г.р.

В свою очередь брат нардепа Маси Найем заявил, что четвертым участником конфликта, которому удалось скрыться от полиции, является Магомед-Амин Саитов по прозвищу Мага.

Подозреваемым в нападении на нардепа было объявлено о подозрениях: трем – по ст. 296 "хулиганство", четвертому, которому удалось скрыться с места инцидента – заочно, по ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УК.

Найем заявил, что четвертый участник конфликта, которого полиция не смогла задержать, вылетел из Украины в Баку.

В прокуратуре Киева заявили, что человек, который нанес Найему телесных повреждений и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после драки.

Согласно видео, которое было обнародовано вечером 1 мая, участие в конфликте с Найемом принимали не четыре, а пять нападавших.