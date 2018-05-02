Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Найем рассказал подробности второй драки

Среда, 2 мая 2018, 10:16
Найем рассказал подробности второй драки

Народный депутат Мустафа Найем, которого побили в результате конфликта на дороге, заявляет, что драк было две, и удивляется, что Магомед-Амин Саитов успел улететь.

Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

По его словам, инцидент начался в 17:25, после первых ударов, которые были в 17:37 (позже сообщалось, что мужчина, наносивший удары, улетел в Баку, это, предположительно, Магомед-Амин Саитов – ред.), Найем побежал за нападавшими до улицы Скоропадского. Там произошла вторая драка.

"Сначала они побежали в "Метроград", потом выбежали по удали в "Арену", бегали там, потом выбежали из "Арены" на Скоропадского. Там меня догнал ещё один сзади, повалил на проезжую часть. Потом я побежал за ним, догнал, прыгнул на него и уже не помню как, упал головой на асфальт – у меня там ушиб сильный и уже на земле они били втроём ногами недолго", - рассказал нардеп.

Во втором эпизоде участвовал Темербилатов Умал Русланович. Сейчас он задержан.

Найем удивлен, что участник первого эпизода драки Магомед-Амин Саитов успел улететь из Киева.

"Инцидент начался в 17:25 – это был мой первый звонок в полицию, потом мы ещё мин 10 спорили, потом приехал этот парень (предположительно, Магомед-Амин Саитов – ред.) и случился удар, потом мы с этим парнем гнались друг за другом минут 15. Это уже шесть  с чем-то. Он не мог физически добраться до аэропорта и сесть на рейс. Это нереально по времени – доехать до "Борисполя" или "Жулян", успеть на регистрацию и улететь. Я уже не говорю о документах", - рассказал Найем.

В результате конфликта и драки на дороге 30 апреля Мустафа Найем получил телесные повреждения, у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга, он перенес операцию.

Двое из задержанных полицией участников драки имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один – гражданин Украины.

Нардеп Антон Геращенко обнародовал информацию о трех задержанных после конфликта с участием народного депутата Мустафы Найема: ими оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич  1996 г.р. и Тимербилатов Умал Русланович 1996 г.р.

В свою очередь брат нардепа Маси Найем заявил, что четвертым участником конфликта, которому удалось скрыться от полиции, является Магомед-Амин Саитов по прозвищу Мага.  

Подозреваемым в нападении на нардепа было объявлено о подозрениях: трем – по ст. 296 "хулиганство", четвертому, которому удалось скрыться с места инцидента – заочно, по ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УК.

Найем заявил, что четвертый участник конфликта, которого полиция не смогла задержать, вылетел из Украины в Баку.

В прокуратуре Киева заявили, что человек, который нанес Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины через 2 часа после драки

Согласно видео, которое было обнародовано вечером 1 мая, участие в конфликте с Найемом принимали не четыре, а пять нападавших.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: НайемКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Найем
Маси Найем: Украина сильно изменится после войны. Дай Бог выжить, я очень хочу быть частью этой Украины
Доктор Найем и его дети. История одного киоска
Найем покидает Укроборонпром: сократили должность
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: