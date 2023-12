В США разбился военный самолет, есть погибшие

В американском штате Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолет С-130, вероятно, погибли все 9 человек на борту.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что самолет ВВС Национальной гвардии Пуэрто-Рико (США) загорелся почти сразу после вылета из международного аэропорта Саванны.

Американский чиновник на правах анонимности сообщил агентству, что подтверждена смерть 5 человек, но количество жертв может увеличиться.

"Хотя это был старый самолет, он был в хорошем состоянии, оснащен всеми современными новинками обычного C-130. Это должен был быть его последний полет", - сообщил майор Пол Дален, представитель Национальной гвардии Пуэрто-Рико.

Дален отказался подтверждать, что все 9 человек, находившиеся на борту, погибли, но заявил, что последствия аварии "говорят сами за себя".

We now know nine crew members were on board; still 2 confirmed dead. #C130 #C130crash @AirNatlGuard https://t.co/BCREWE022K pic.twitter.com/GWye9nH1Aa