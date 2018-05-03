В США разбился военный самолет, есть погибшие
В американском штате Джорджия потерпел крушение военно-транспортный самолет С-130, вероятно, погибли все 9 человек на борту.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что самолет ВВС Национальной гвардии Пуэрто-Рико (США) загорелся почти сразу после вылета из международного аэропорта Саванны.
Американский чиновник на правах анонимности сообщил агентству, что подтверждена смерть 5 человек, но количество жертв может увеличиться.
"Хотя это был старый самолет, он был в хорошем состоянии, оснащен всеми современными новинками обычного C-130. Это должен был быть его последний полет", - сообщил майор Пол Дален, представитель Национальной гвардии Пуэрто-Рико.
Дален отказался подтверждать, что все 9 человек, находившиеся на борту, погибли, но заявил, что последствия аварии "говорят сами за себя".
Reports of a C-130 crash at 165th/@fly_SAV @AirNatlGuard pic.twitter.com/qKWDMffdmV— WTOC Jamie Ertle (@wtocjamie) May 2, 2018
A crew of five...two didn’t make it. https://t.co/vvQCZaKBku pic.twitter.com/pfaCSnU1cv— WTOC Jamie Ertle (@wtocjamie) May 2, 2018
We now know nine crew members were on board; still 2 confirmed dead. #C130 #C130crash @AirNatlGuard https://t.co/BCREWE022K pic.twitter.com/GWye9nH1Aa— WTOC Jamie Ertle (@wtocjamie) May 2, 2018
Из девяти человек в самолете - 5 членов экипажа и 4 пассажира, которые обслуживали военнослужащих, все - представители Национальной гвардии Пуэрто-Рико.