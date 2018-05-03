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У США розбився військовий літак, є загиблі

Четвер, 3 травня 2018, 04:08

В американському штаті Джорджія зазнав аварії військово-транспортний літак С-130, ймовірно, загинули усі 9 людей на борту.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що літак ВПС Національної гвардії Пуерто-Рико (США) загорівся майже відразу після вильоту з міжнародного аеропорту Савани.

Американський чиновник на правах анонімності повідомив агенству, що підтверджено смерть 5 людей, але кількість жертв може збільшитися.

"Хоча це був старий літак, він був у хорошому стані. Він був оснащений усіма сучасними новинками звичайного C-130. Це мав бути його останній політ", - повідомив майор Пол Дален, представник Національної гвардії Пуерто-Рико.

Дален відмовився підтверджувати, що всі дев'ять людей, які були на борту, загинули, але заявив, що наслідки аварії "говорять самі за себе".

З дев'яти осіб на літаку  - 5 членів екіпажу та 4 пасажира, які обслуговували військовослужбовців, усі - представники Національної гвардії Пуерто-Рико.

Теми: СШАнадзвичайна подія
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