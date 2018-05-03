У США розбився військовий літак, є загиблі
В американському штаті Джорджія зазнав аварії військово-транспортний літак С-130, ймовірно, загинули усі 9 людей на борту.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що літак ВПС Національної гвардії Пуерто-Рико (США) загорівся майже відразу після вильоту з міжнародного аеропорту Савани.
Американський чиновник на правах анонімності повідомив агенству, що підтверджено смерть 5 людей, але кількість жертв може збільшитися.
"Хоча це був старий літак, він був у хорошому стані. Він був оснащений усіма сучасними новинками звичайного C-130. Це мав бути його останній політ", - повідомив майор Пол Дален, представник Національної гвардії Пуерто-Рико.
Дален відмовився підтверджувати, що всі дев'ять людей, які були на борту, загинули, але заявив, що наслідки аварії "говорять самі за себе".
We now know nine crew members were on board; still 2 confirmed dead. #C130 #C130crash @AirNatlGuard https://t.co/BCREWE022K pic.twitter.com/GWye9nH1Aa— WTOC Jamie Ertle (@wtocjamie) May 2, 2018
A crew of five...two didn’t make it. https://t.co/vvQCZaKBku pic.twitter.com/pfaCSnU1cv— WTOC Jamie Ertle (@wtocjamie) May 2, 2018
Reports of a C-130 crash at 165th/@fly_SAV @AirNatlGuard pic.twitter.com/qKWDMffdmV— WTOC Jamie Ertle (@wtocjamie) May 2, 2018
З дев'яти осіб на літаку - 5 членів екіпажу та 4 пасажира, які обслуговували військовослужбовців, усі - представники Національної гвардії Пуерто-Рико.