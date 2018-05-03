Порошенко встретится с Меркель и Макроном, но без Путина

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Четверг, 3 мая 2018, 18:44

Президент Украины Петр Порошенко 10 мая встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что встреча состоится в Ахене, где пройдет церемония вручения премии Карла Великого президенту Франции Эммануэлю Макрону за "энергичное видение новой Европы".

Также в издании добавляют, что, по словам Меркель, речь не идет о "нормандском формате", поскольку не будет президента России Владимира Путина.

Сообщается, что в администрации президента 3 мая подтвердили предстоящую встречу.

Ранее в Кремле призвали не спешить с выводами о предстоящей встрече трех участников "нормандской четверки" по Украине о влиянии ее на судьбу Донбасса.

Как сообщалось, 10 апреля президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Во время беседы они скоординировали подходы относительно перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

Украинская правда
Темы: Порошенко Меркель Германия Франция Путин
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