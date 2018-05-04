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Песчаная буря в Индии унесла жизни минимум 125 человек

Пятница, 4 мая 2018, 09:36

На севере Индии бушуют сильные песчаные бури, которые унесли жизни уже по меньшей мере 125 человек.

Как сообщает AFP, сильный ветер со скоростью 130 километров в час пронесся по индийскими штатами Уттар-Прадеш, Раджастхан и Пенджаб, снося здания и деревья.



По меньшей мере, 111 человек погибли, так как их завалило в домах.

Еще 14 человек погибли в штате Андра-Прадеш, который забросало молниями во время грозы.

Количество погибших, как предполагают, может возрасти.

Пещаный шторм в Индии
Пещаный шторм в Индии
AFP
 



Штаты Уттар-Прадеш и Раджастхан пострадали больше других и остались без электроснабжения.

Пещаная буря в Индии
Пещаная буря в Индии
BBC

Представитель по делам чрезвычайных ситуаций в штате Уттар-Прадеш сказал, что это самая сильная буря за последние 20 лет.



Власти объявили чрезвычайное положение.



Из-за непогоды были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели.

 
 

Индийский метеорологический департамент прогнозирует больше штормов и в более широкой области перед выходными.

Темы: Индиястихия
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