Песчаная буря в Индии унесла жизни минимум 125 человек

На севере Индии бушуют сильные песчаные бури, которые унесли жизни уже по меньшей мере 125 человек.



Как сообщает AFP, сильный ветер со скоростью 130 километров в час пронесся по индийскими штатами Уттар-Прадеш, Раджастхан и Пенджаб, снося здания и деревья.





По меньшей мере, 111 человек погибли, так как их завалило в домах.



Еще 14 человек погибли в штате Андра-Прадеш, который забросало молниями во время грозы.



Количество погибших, как предполагают, может возрасти.

Пещаный шторм в Индии AFP





Штаты Уттар-Прадеш и Раджастхан пострадали больше других и остались без электроснабжения.

Пещаная буря в Индии BBC

Представитель по делам чрезвычайных ситуаций в штате Уттар-Прадеш сказал, что это самая сильная буря за последние 20 лет.





Власти объявили чрезвычайное положение.





Из-за непогоды были отменены десятки рейсов в международных аэропортах, включая Дели.

Индийский метеорологический департамент прогнозирует больше штормов и в более широкой области перед выходными.