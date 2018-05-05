ООС: в пятницу 54 обстрела, пострадали 3 военных

4 мая зафиксировано 54 прицельных вражеских обстрелы позиций ВСУ, из них 5 раз противник применял запрещено вооружения.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

"В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки один наш защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Кроме этого, во время выполнения инженерных работ в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военный", - сказал он.

Состояние здоровья двух военнослужащих - средней тяжести, еще одного защитника - удовлетворительное.

Как сообщил Гуцуляк, в общем оккупанты выпустили по опорным пунктам Объединенных сил более 80 мин из минометов калибров 120 и 82 мм.

На Луганском направлении в течение 4 мае зафиксировано 14 прицельных вражеских обстрелов. В основном огневые провокации со стороны противника наблюдались в пятницу ночью и вечером.

Боевики оккупационных администраций РФ применяли минометы калибров 120 и 82 мм по позициям военнослужащих Объединенных сил в районах н.п. Майорское, Новгородское и Сокольники. Оккупанты выпустили около 60 мин.

Провокационные обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов противник вел по защитникам н.п. Новгородское, Троицкое, Новотошковское, Попасная, Сокольники, Новозвановка, Катериновка, Крымское.

На Донецком направлении зафиксировано 40 прицельных вражеских обстрелов.

С 05.40 в течение часа, враг выпустил более 20 мин из минометов калибра 82 мм по украинским защитникам н.п. Старогнатовка.

За прошедшие сутки провокационные вражеские обстрелы из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону подразделений Объединенных сил продолжались постоянно.

Боевики оккупационных администраций РФ неоднократно вели огневые провокации в сторону украинских защитников н.п. Каменка, Широкино, Авдеевка, Старогнатовка, Тарамчук, Гнутово, Ломакино, Водяное, Опытное, Лебединский, Красногоровка, Марьинка, Верхнеторецкое, Пески, Талаковка, Павлополь, Пищевик.

Утром и днем ​​по военным ВСУ в районе н.п. Тарамчук, а также поздно вечером вблизи Марьинки вели огонь вражеские снайперы.

Кроме этого, боевики оккупационных администраций РФ около 20.00 произвели два выстрела из артиллерии калибра 122 мм по гражданской инфраструктуре н.п. Зайцево.

По информации пресс-центра Объединенных сил, снаряды 122-мм орудий оккупантов нанесли повреждения жилью мирных жителей. В Зайцево работают спасатели и восстановительные бригады.

"Военнослужащие Объединенных сил, с целью сохранения жизни и здоровья личного состава, около 30 раз открывали ответный огонь, применяя штатное пехотное вооружение, калибр которого разрешен Минским договоренностями", - отметил Гуцуляк.

В то же время с полуночи 5 мая зафиксировано 5 прицельных обстрелов опорных пунктов Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск. При этом враг применил по защитникам Украины танк и минометы.