В ответ на российскую агрессию США усиливают военное присутствие в Атлантике

Военно-морские силы США увеличивают свое присутствие в Атлантическом океане и восстанавливают структуры военного командования в ответ на растущую российскую военную активность.

Об этом пишет Голос Америки.

Пентагон объявил, что США восстанавливают Второй флот, почти через семь лет после того, как он был расформирован из соображений экономии средств и организационной структуры.

"Это динамический ответ на динамичную среду в сфере безопасности, - заявил журналистам на борту авианосца George H.W.Bush командующий военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон.

"Атлантика является таким же динамично меняющимся театром военных действий, как и любой другой, особенно - Северная Атлантика", добавил он.

Второй флот, который будет базироваться на военно-морской базе Норфолк, штат Вирджиния и начнет свою деятельность 1 июля, был расформирован в 2011 году.

С тех пор наблюдается резкий рост российской военно-морской активности в Северной Атлантике и в Арктике. Россия также стала более агрессивно действовать в конфликтах в Украине и Сирии, что привело к обострению напряженности между Вашингтоном и Москвой.

Ранее в этом году Пентагон объявил о новой стратегии национальной обороны, которая определяет приоритетом ответ на вызовы России и Китая. Это был самый последний сигнал изменения приоритетов после более чем 15 лет борьбы с терроризмом.

В пятницу Пентагон также сказал, что США предложили разместить в Норфолке планируемое командования совместных сил НАТО в Атлантике. Предполагается, что при этом управление материально-техническим обслуживанием общих сил, как полагают, будет в Германии.

Такой план был одобрен министрами обороны НАТО на февральской встрече в рамках более масштабных усилий по обеспечению безопасности океанских транспортных путей и линий связи между Европой и Северной Америкой.