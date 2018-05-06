Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ответ на российскую агрессию США усиливают военное присутствие в Атлантике

Воскресенье, 6 мая 2018, 04:48

Военно-морские силы США увеличивают свое присутствие в Атлантическом океане и восстанавливают структуры военного командования в ответ на растущую российскую военную активность.

Об этом пишет Голос Америки.

Пентагон объявил, что США восстанавливают Второй флот, почти через семь лет после того, как он был расформирован из соображений экономии средств и организационной структуры.

"Это динамический ответ на динамичную среду в сфере безопасности, - заявил журналистам на борту авианосца George H.W.Bush командующий военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон.

"Атлантика является таким же динамично меняющимся театром военных действий, как и любой другой, особенно - Северная Атлантика", добавил он.

Второй флот, который будет базироваться на военно-морской базе Норфолк, штат Вирджиния и начнет свою деятельность 1 июля, был расформирован в 2011 году.

С тех пор наблюдается резкий рост российской военно-морской активности в Северной Атлантике и в Арктике. Россия также стала более агрессивно действовать в конфликтах в Украине и Сирии, что привело к обострению напряженности между Вашингтоном и Москвой.

Ранее в этом году Пентагон объявил о новой стратегии национальной обороны, которая определяет приоритетом ответ на вызовы России и Китая. Это был самый последний сигнал изменения приоритетов после более чем 15 лет борьбы с терроризмом.

В пятницу Пентагон также сказал, что США предложили разместить в Норфолке планируемое командования совместных сил НАТО в Атлантике. Предполагается, что при этом управление материально-техническим обслуживанием общих сил, как полагают, будет в Германии.

Такой план был одобрен министрами обороны НАТО на февральской встрече в рамках более масштабных усилий по обеспечению безопасности океанских транспортных путей и линий связи между Европой и Северной Америкой.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
США
Зеленский: Кассетные боеприпасы для Украины - это о справедливости
Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, "что делать с Украиной"
Доллар достиг 2-месячного минимума перед выходом данных по инфляции в США
Последние новости
08:11
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:11
Россияне атаковали Украину 28 дронами, 24 из них уничтожены – Генштаб 
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
Все новости...
Реклама: