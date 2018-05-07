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В Лондоне 3 человек облили "токсичным веществом"

Понедельник, 7 мая 2018, 03:17

В Лондоне 3 прохожих госпитализированы в больницу после того, как их облили неизвестным "токсичным веществом".

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию.

Отмечается, что 3 пострадавших 17, 22 и 27 лет обнаружили на улице Кингсленд в районе Хакни в северо-восточной части Лондона и доставили в одну из больниц.

В полиции пока не сообщили, каким именно веществом облили пострадавших, но уточнили, что она является "токсичным", а не кислотой.

Как сообщалось, 4 марта на юге Великобритании в городе Солсбери были обнаружены без сознания бывший российский разведчик Сергея Скрипаль и его дочь Юлия.

Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Британский военный эксперт по химоружию Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что нервно-паралитический химический агент "Новичок" был разработан и изготовлен на российской военной исследовательской базе в Шиханах.

Утверждение Бреттона-Гордона поддержал один из основных разработчиков газа "Новичок" химик Вил Мирзаянов. В своей книге "Государственные секреты: Инсайдерская хроника российской программы химического оружия" он указал, что "Новичок" был разработан в 1971-1973 годах в Шиханах старшим научным сотрудником Петром Кирпичевым.

Британская разведка также считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Шиханах.

Именно по результатам брифинга британской разведки страны решили выслать более 150 российских дипломатов.

12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

В конце апреля стало известно, что в Шиханах сносят корпуса научно-исследовательского института органической химии и технологии, в котором, разрабатывали ядовитое вещество.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобритания
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