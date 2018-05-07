В Литве суд оставил в силе запрет на трансляцию российского "РТР-Планета"

Главный административный суд Литвы оставил в силе решение Литовской комиссии по телевидению и радио, согласно которому на год запрещена ретрансляция российского телеканала "РТР-Планета".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Delfi.

Суд отклонил жалобу компании Init по поводу временного запрета на ретрансляцию канала "РТР-Планета" и других его версий, решение суда обжалованию не подлежит.

В феврале комиссия обязала компании, предоставляющие ТВ-услуги, в течение года не ретранслировать канал "РТР-Планета" в связи с подстрекательством к войне и разжиганием межнациональной розни.

В своей жалобе компания Init просила отменить решение комиссии, аргументируя тем, что приостановление ретрансляции непропорционально ограничивало право компании заниматься коммерческой деятельностью.

Вильнюсский окружной суд ранее заявил, что литовская комиссия приостановила ретрансляцию обоснованно из-за допущенных нарушений.

Комиссия назначила компании Init за несоблюдение запрета на ретрансляцию канала "РТР Планета" штраф в размере 150 тыс. евро. Установлено, что Init транслировала другую версию этого канала под названием "Россия РТР".