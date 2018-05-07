Цены на автогаз снова выросли

В период с 5 по 7 мая большинство автозаправочных сетей повысили цены на автогаз.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка, передает enkorr.

В сетях "Укргазвыдобування" и "Автотехсервис" стоимость СУГ выросла на 20 коп/л – до 12,89 грн/л и 13,30 грн/л, соответственно.

В сети SOCAR автогаз подорожал на 14 коп/л, – до 13,31 грн/л.

"Авиас", "БРСМ Нафта", AMIC, Shell, WOG, ОККО, Marshal, "Азовнефтепродукт", Mango и "Укрнафта" повысили стоимость СУГ на 2–14 коп/л.

Средняя цена СУГ по Украине 7 мая составила 12,88 грн/л (+5 коп/л).

Оптовые цены сжиженного газа в течение апреля выросли на 13% или 2 500 грн/тонна и продолжили рост в начале мая из-за временного дефицита в нескольких регионах и ажиотажного настроения рынка.

Среди объективных факторов аналитики называют резкий рост продаж автогаза, который создал локальный дефицит у ряда трейдеров.

Ажиотаж усиливается в связи с различной информацией об ограничении поставок ресурса из-за границы.

Экономическая правда