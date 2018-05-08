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Бывший директор РосУкрЭнерго может стать вице-премьером РФ

Вторник, 8 мая 2018, 02:15

Бывший директор RosUkrEnergo AG Константин Чуйченко может стать главой аппарата правительства РФ в ранге вице-премьера.

Об этом сообщает РБК.

Исполняющий обязанности председателя правительства России Дмитрий Медведев предложил кандидатов в новый состав кабинета министров, согласно которому бывший директор RosUkrEnergo AG Константин Чуйченко может стать главой аппарата правительства в ранге вице-премьера.

Таким образом, с этого поста уходит вице-премьер Сергей Приходько, прославившийся путешествием на яхте с миллиардером Олегом Дерипаской и девушкой Настей Рыбкой.

С 2004 по 2008 год Чуйченко был исполнительным директором компании RosUkrEnergo AG, которая использовалась для транзита газа в Украину. Акционерами компании были "Газпром" и Centragas Holding AG Дмитрия Фирташа.

Одним из владельцев компании также называли криминального авторитета Семена Могилевича, которого разыскивало ФБР.

Чуйченко фигурирует в "Кремлевском отчете" – списке лиц, по отношению к которым правительство США может применить санкции. 

Темы: РосcияФирташ
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