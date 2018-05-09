В среду украинцев ждут грозы, пожарная опасность продолжается

В течение суток 9 мая в ряде областей Украины ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили в ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, в частности, осадки ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.

Вместе с тем 9-12 мая в Украине, кроме Львовской и Черновицкой областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности.