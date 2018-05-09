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Отравление в Черкассах: На лечении 57 человек, 11 - в реанимации

Среда, 9 мая 2018, 11:50
Отравление в Черкассах: На лечении 57 человек, 11 - в реанимации

В Черкассах в результате отравления на лечении находится 57 человек, из 53 - учащиеся, 4 - учителя общеобразовательной школы №8.

Такие данные обнародовали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям по состоянию на утро 9 мая.

"На лечении находится 57 человек, из них 11 - в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", - сообщили в ГосЧС. 

В ведомстве отметили, что с целью определения причины ухудшения состояния здоровья учащихся проведено обследование помещения и прилегающей территории школы, отобраны пробы водопроводной и бутилированной питьевой воды, а также проведены замеры воздуха на содержание вредных веществ.

"Превышено содержание химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено", - заявили в ГСЧС.

Напомним, 8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика.

Учебный процесс в школе приостановлен. 

В Нацполиции позже сообщили, что по состоянию на 14:00 в лечебные учреждения Черкасс госпитализированы с отравлением 50 учеников и 2 учителя. 

По факту массового отравления открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Кроме того, во время торжественной линейки в школе №6 Новомосковска Днепропетровской области у 16-х школьников также ухудшилось самочувствие. У 15-ти учеников медики диагностировали вегето-сосудистый пароксизм, еще одну девочку 2005 доставили в больницу.

Украинская правда

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Темы: Черкассыздоровьедети
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