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Ким Чен Ын захотел встретиться с Путиным

Пятница, 1 июня 2018, 04:59

Ким Чен Ын предложил организовать в этом году встречу на высшем уровне между лидерами КНДР и России ради дальнейшего развития двухсторонних отношений.

Об этом, ссылаясь на сообщение ЦТАК, пишет РБК.

В сообщении северокорейского агентства ЦТАК, посвященного встрече главы КНДР с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, приводятся слова Ким Чен Ына о необходимости развивать сотрудничество между двумя странами в разных областях и "обсудить встречу между лидерами России и КНДР в этом году в ознаменование 70-летней годовщины установления дипломатических отношений".

По мнению Ким Чен Ына, саммит на высшем уровне будет способствовать дальнейшему укреплению отношений двух стран.

Также глава КНДР выразил надежду на разрешение противоречий с США и подчеркнул стремление Пхеньяна к безъядерному статусу всего Корейского полуострова.

Как сообщалось, 31 мая Ким Чен Ын провел встречу в Пхеньяне с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ким Чен Ын, в ходе встречи заявил, что что Северная Корея высоко оценивает то, что Путин "противостоит доминированию США". 

"Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу", — заявил он. 

В этот же день государственный секретарь США Майк Помпео встречался в Нью-Йорке с вице-председателем Северной Кореи Ким Ён Чхолем для обсуждения подготовки саммита.

Напомним, 24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

Позже Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры об организации саммита возобновились.

Темы: КНДРПутинРосcия
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