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Матиос – самый богатый из прокуроров, Луценко – 8-й по декларации

Пятница, 1 июня 2018, 13:06

Лидером рейтинга наиболее состоятельных сотрудников прокуратуры, если судить по движимому имуществу, является главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Такой вывод сделала Liga.net на основании данных из e-деклараций чиновников за 2017 год, переведя все движимое имущество (включая имущество членов семьи) по курсу в гривни и суммировав.

Движимое имущество Матиоса оценено примерно в 93,8 млн грн. Доход его и семьи в прошлом году – почти 73 млн грн. У Матиосов также есть  14 га земли и более 1000 кв. м недвижимости.

Самые богатые прокуроры
Самые богатые прокуроры

Деньги чиновников в графиках

На втором месте среди прокуроров – Юрий Кривобок, старший следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления спецрасследований Департамента спецрасследований.

Движимое имущество его семьи составляет почти 83 млн грн. Он владеет 6 га земли и более 2600 кв. м недвижимости. Доход за 2017-й – не более 660 тысяч гривень.

Замыкает топ-3 списка состоятельных работников прокуратуры сотрудник ГПУ Юлия Беленькая с 45,6 млн грн имущества и доходом за прошлый год около 200 тыс грн. Земли у нее нет, но есть недвижимость площадью 200 кв. м.

Далее в 10-ке самых богатых прокуроров:

Вадим Лашук – порядка 17,1 млн грн;

Александра Галайба – 16,7 млн грн;

Павел Миленин – 14,5 млн грн;

Ярослав Мишков – 13,8 млн грн;

Юрий Луценко – 13,4 млн грн;

Григорий Рябенко – 13,3 млн грн;

Анна Задорожная – 12,8 млн грн.

По итогам декларирования-2016 года в лидерах был Кривобок, на втором месте – Матиос. В 2017 году Кривобок остался лидером, Матиос уступил второе место Беленькой.

Среди судей самая богатая по движимому имуществу в этому году судья Одесского окружного административного суда Екатерина Танцюра.

Самые богатые судьи
Самые богатые судьи
Liga.net

За ней следует судья Хозяйственного суда Киева Игорь Курдельчук. Потом еще два судьи из Одесской области – Наталья Богацкая и Александр Плукчи.

Виктория Джарты – 8-я в рейтинге с движимым имуществом на порядка 24 млн грн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Матиосдекларациипрокуратурасуд
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