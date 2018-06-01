Матиос – самый богатый из прокуроров, Луценко – 8-й по декларации

Лидером рейтинга наиболее состоятельных сотрудников прокуратуры является главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Такой вывод сделала Liga.net на основании данных о движимом имуществе из e-деклараций чиновников за 2017 год, переведя все движимое имущество (включая имущество членов семьи) по курсу в гривни и суммировав.

Движимое имущество Матиоса оценено примерно в 93,8 млн грн. Доход его и семьи в прошлом году – почти 73 млн грн. У Матиосов также есть 14 га земли и более 1000 кв. м недвижимости.

На втором месте среди прокуроров – Юрий Кривобок, старший следователь по особо важным делам второго следственного отдела управления спецрасследований Департамента спецрасследований.

Движимое имущество его семьи составляет почти 83 млн грн. Он владеет 6 га земли и более 2600 кв. м недвижимости. Доход за 2017-й – не более 660 тысяч гривень.

Замыкает топ-3 списка состоятельных работников прокуратуры сотрудник ГПУ Юлия Беленькая с 45,6 млн грн имущества и доходом за прошлый год около 200 тыс грн. Земли у нее нет, но есть недвижимость площадью 200 кв. м.

Далее в 10-ке самых богатых прокуроров:

Вадим Лашук – порядка 17,1 млн грн;

Александра Галайба – 16,7 млн грн;

Павел Миленин – 14,5 млн грн;

Ярослав Мишков – 13,8 млн грн;

Юрий Луценко – 13,4 млн грн;

Григорий Рябенко – 13,3 млн грн;

Анна Задорожная – 12,8 млн грн.

По итогам декларирования-2016 года в лидерах был Кривобок, на втором месте – Матиос.

В 2017 году Кривобок остался лидером, Матиос уступил второе место Беленькой.