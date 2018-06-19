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Резню со Стерненко в Одессе будет расследовать киевская полиция

Вторник, 19 июня 2018, 11:05

Уголовное производство по факту нападения с убийством с участием экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко забрали от одесской полиции и передали киевской.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Такое решение было принято по просьбе народных депутатов.

"В связи с поступлением в ГПУ многочисленных обращений в интересах Стерненко, в т.ч. от народных депутатов, с целью обеспечения наиболее эффективного следствия Генеральной прокуратурой его осуществление в уголовных процессах по ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 122 УК Украины и по ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины ", - сказала Сарган.

Она добавила, что сейчас в указанных уголовных производствах о подозрении еще никому не сообщали.

"Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры для исчерпывающего исследования всех обстоятельств уголовных правонарушений", - подытожила Сарган.

Как сообщил Стерненко в Facebook, после нападения его уже выписали из киевской больницы, и он возвращается в Одессу, чтобы доказать свою невиновность.

"Меня выписали из больницы. Я возвращаюсь в Одессу, потому что: мне нечего скрывать и я буду всячески способствовать расследованию; закон и справедливость на моей стороне (даже если кто-то в просторных кабинетах считает иначе); не собираюсь оставлять общественную деятельность; меня вызвал следователь, и я приду к нему для участия в воспроизведении событий", - написал Стерненко.

"И даже если следствие захочет еще раз сделать меня подозреваемым, я сам приду к ним и докажу свою невиновность в суде", - добавил Стерненко.

Как сообщалось, вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко

Стерненко в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.

Сам Стерненко сначала заявлял, что нож был его, а потом – что отобрал нож у нападавших.

Второго нападавшего полиция отпустила, он проходит по делу как свидетель.

Это уже третье нападение на Стерненко. 1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.

Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Правый секторполицияКиев
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