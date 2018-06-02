Вопрос горячего водоснабжения зависит от решения НАК "Нафтогаз Украины" заключить договор с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".

Как сообщили в пресс-службе КГГА, об этом в эфире "112 Украина" заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Он напомнил, что в Киеве продолжается процесс возвращения теплоэнергетического комплекса по управлению ОАО "Киевэнерго" в управление города путем передачи объектов теплогенерации в коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

"Единственным поставщиком природного газа на эти объекты является НАК "Нафтогаз Украины", которая пока не заключает соглашения с "Киевтеплоэнерго" и пытается переложить долги "Киевэнерго" на нового поставщика услуг", - отметил Поворозник.

Он добавил, что киевляне в этой ситуации "стали ее заложниками и остаются без горячего водоснабжения".

"Городская власть обращалась к "Нафтогазу" с просьбой заключить договор на поставку природного газа на объекты теплогенерации и параллельно решать спорные вопросы в судебном порядке. Однако пока ситуация остается неизменной, и мы вынуждены обратиться к правительству с просьбой оказать поддержку Киеву. Надеюсь в ближайшее время мы решим этот вопрос, разделив соглашение на две части: первая - на поставку природного газа, вторая - на признание долгов и их структуры", - сообщил Поворозник.

Напомним, власти Киева обратилась к "Нафтогазу" с просьбой заключить соглашение с КП "Киевтеплоэнерго" на поставку природного газа на объекты теплогенерации города Киева до 1 июня текущего года.



В НАК "Нафтогаз Украины" отказались подписывать договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти 5 млрд гривен.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" пояснили, что в соответствии с законом "О теплоснабжении", договор на поставку газа может быть заключен с правопреемником реорганизованной теплоснабжающей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности за предыдущий период.

24 мая в Киевсовете заявили, что вопрос поставок газа для Киева и решения проблемы задолженности компании "Киевэнерго" должны решаться отдельно.

В 2017 году закончился договор города с "Киевэнерго" по использованию целостного энергетического комплекса столицы.

"Киевэнерго" разделилась на две компании. 22 декабря акционеры Киевэнерго решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".

До проведения приватизации акции "Киевэнерго" были разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК Энерго" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества.

Таким образом структуры олигарха Рината Ахметова контролировали 72,3% акций компании. Сейчас они контролируют 97,3% акций "Киевэнерго".