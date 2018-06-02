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Боевики обстреляли авто пограничников на КПВВ "Майорское"

Суббота, 2 июня 2018, 10:52

2 июня на КПВВ "Майорское" боевики совершили обстрел пограничного наряда ГПСУ.

Об этом в Госпогранслужбе сообщили утром в субботу.

"Пограничники осуществляли доставку смен пограничных нарядов к контрольному посту и контрольному пункту въезда - выезда автомобилем "Кугуар". После того, как пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался на КПВВ, наемники российско-террористических групп осуществили обстрел бронемашины из стрелкового оружия", - сообщили в ГПСУ.

По данным ведомства, никто из военнослужащих в результате обстрела не пострадал.

"Гражданских лиц на контрольном посту не было, личный состав находился в блиндажах", - отметили пограничники.

 
фото - пресс-служба ГПСУ 

Темы: ОРДЛОПограничная служба
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