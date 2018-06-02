Из оккупированного Крыма ежегодно выезжает 2-3 тысячи жителей - МинТОТ

Из оккупированного Россией Крыма ежегодно выезжает около 2-3 тысяч местных жителей.

Об этом Укринформу заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.

"Есть люди, которые на постоянно выезжают из Крыма, есть количество населения, которое возвращается... Я не хочу быть неправдивым, но если говорить о 2 – 3 тысячах человек в год, то это может быть близко к истине", - сказал Куркчи.

"Динамика в том, что все же сальдо выезжающих из Крыма является большим (чем тех переселенцев, которые впоследствии снова возвращаются на полуостров - ред.)", - отметил первый заместитель министра.

Он также отметил, что из-за обострения боевых действий на востоке Украины следует ожидать увеличения в ближайшее время количества вынужденных переселенцев из Донбасса в другие регионы страны.

По его словам, сейчас в этих областях наблюдается очень большая постоянная миграция населения, причем в обоих направлениях.

Он добавил, что, по оценке структур ООН, количество вынужденных переселенцев на территории Украины составляет около 1,5 миллионов человек.