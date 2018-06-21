Госдеп США прокомментировал создание Антикоррупционного суда в Украине

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Четверг, 21 июня 2018, 01:12

Соединенные Штаты приветствуют принятие в Украине закона об Антикоррупционном суде и подчеркивают необходимость принять правку, которая обеспечит рассмотрение этим судом уже существующих дел, подпадающих под его юрисдикцию.

С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

"США приветствуют принятие в Украине закона о создании независимого антикоррупционного суда. Нам было приятно увидеть, что эта важная часть законодательства была принята при штрокой поддержке в Верховной Раде. Тем самым  Украина сделала важный шаг на пути к достижению европейского будущего, которое требовали его люди во время Революции достоинства", - говорится в заявлении.

Также США приветствуют заявление директора МВФ Кристин Лагард по этому поводу.

"Она и президент Порошенко согласились, что Верховная Рада быстро внести поправки в закон, чтобы этот суд мог слушать все дела, которые подпадают под его юрисдикцию, включая уже открытые коррупционные дела, а также принять дополнительное законодательство для официального начала работы суда", - подчеркивается в заявлении Госдепа.

В США надеются, что эти шаги помогут "свести на нет коррупцию, которая угрожает национальной безопасности Украины, ее благосостоянию и демократическому развитию".

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона об Антикоррупционном суде, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

Речь идет о правке, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Ранее в "ЦПК", сообщили, что этой правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

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Темы: Антикоррупционный суд США
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