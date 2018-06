Госдеп США прокомментировал создание Антикоррупционного суда в Украине

Соединенные Штаты приветствуют принятие в Украине закона об Антикоррупционном суде и подчеркивают необходимость принять правку, которая обеспечит рассмотрение этим судом уже существующих дел, подпадающих под его юрисдикцию.

С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

"США приветствуют принятие в Украине закона о создании независимого антикоррупционного суда. Нам было приятно увидеть, что эта важная часть законодательства была принята при штрокой поддержке в Верховной Раде. Тем самым Украина сделала важный шаг на пути к достижению европейского будущего, которое требовали его люди во время Революции достоинства", - говорится в заявлении.

Также США приветствуют заявление директора МВФ Кристин Лагард по этому поводу.

"Она и президент Порошенко согласились, что Верховная Рада быстро внести поправки в закон, чтобы этот суд мог слушать все дела, которые подпадают под его юрисдикцию, включая уже открытые коррупционные дела, а также принять дополнительное законодательство для официального начала работы суда", - подчеркивается в заявлении Госдепа.

В США надеются, что эти шаги помогут "свести на нет коррупцию, которая угрожает национальной безопасности Украины, ее благосостоянию и демократическому развитию".

The United States commends #Ukraine for adopting a law to establish an independent anti-corruption court. With this move, Ukraine took an important step towards achieving the European future its people demanded during the Revolution of Dignity. pic.twitter.com/Pgm54NamRi