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Держдеп США прокоментував створення Антикорупційного суду в Україні

Четвер, 21 червня 2018, 01:12

Сполучені Штати вітають прийняття в Україні закону про Антикорупційний суд та наголошують на необхідності прийняти правку, що забезпечить розгляд цим судом уже існуючих справ, які підпадають під його юрисдикцію.

З такою заявою виступила офіційний представник Держдепу США Гезер Нойєрт.

"США вітають ухвалення в Україні закону про створення незалежного антикорупційного суду. Нам було приємно побачити, що ця важлива частина законодавства була прийнята за підтримки Верховної Ради. Тим самим Україна зробила важливий крок на шляху до досягнення європейського майбутнього, яке вимагали його люди під час Революції гідності", - йдеться в заяві.

Також США вітають заяву директора МВФ Крістін Лагард з цього приводу.

"Вона і президент Порошенко погодилися, що Верховна Рада має швидко внести поправки в закон, щоб цей суд міг слухати всі справи, які підпадають під його юрисдикцію, включаючи вже відкриті корупційні справи, а також прийняти додаткове законодавство для офіційного початку роботи суду", - підкреслюється в заяві Держдепу.

У США сподіваються, що ці кроки допоможуть "звести нанівець корупцію, яка загрожує національній безпеці України, її добробуту і демократичного розвитку".

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Проте для самого створення суду потрібен ще один закон, заявляють окремі депутати та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів.

Мова йде про правку, яка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Раніше у "ЦПК", повідомили, що цієї правки не було у погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради.

Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.

"Українська правда" в Threads

Теми: Антикорупційний судСША
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