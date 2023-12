Держдеп США прокоментував створення Антикорупційного суду в Україні

Сполучені Штати вітають прийняття в Україні закону про Антикорупційний суд та наголошують на необхідності прийняти правку, що забезпечить розгляд цим судом уже існуючих справ, які підпадають під його юрисдикцію.

З такою заявою виступила офіційний представник Держдепу США Гезер Нойєрт.

"США вітають ухвалення в Україні закону про створення незалежного антикорупційного суду. Нам було приємно побачити, що ця важлива частина законодавства була прийнята за підтримки Верховної Ради. Тим самим Україна зробила важливий крок на шляху до досягнення європейського майбутнього, яке вимагали його люди під час Революції гідності", - йдеться в заяві.

Також США вітають заяву директора МВФ Крістін Лагард з цього приводу.

"Вона і президент Порошенко погодилися, що Верховна Рада має швидко внести поправки в закон, щоб цей суд міг слухати всі справи, які підпадають під його юрисдикцію, включаючи вже відкриті корупційні справи, а також прийняти додаткове законодавство для офіційного початку роботи суду", - підкреслюється в заяві Держдепу.

У США сподіваються, що ці кроки допоможуть "звести нанівець корупцію, яка загрожує національній безпеці України, її добробуту і демократичного розвитку".

The United States commends #Ukraine for adopting a law to establish an independent anti-corruption court. With this move, Ukraine took an important step towards achieving the European future its people demanded during the Revolution of Dignity. pic.twitter.com/Pgm54NamRi