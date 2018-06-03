При пожаре в Каменце-Подольском никто не пострадал – ГСЧС

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Воскресенье, 3 июня 2018, 11:33

Пожар в недействующем здании бывшей гостиницы "Украина" в Каменце-Подольском ликвидировали в 22:30 субботы.

Об этом сообщает в воскресенье Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре в здании бывшей гостиницы на ул. Леси Украинки поступило в Службу спасения "101" в 20:54.

На месте было установлено, что горит кровля здания гостиницы.

Пожар площадью 300 кв.м. был локализован в 22:10 и ликвидирован в 22:30.

 
Фото ДСНС

В ГСЧС отметили, что несчастных случаев на пожаре не было.

Здание в настоящее время не эксплуатируется и находится на реконструкции с 2000 года, поэтому на момент возникновения пожара ни персонала, ни гостей в здании не было.

Среди причин, которые рассматриваются в ходе следствия, проводимых правоохранительными органами - поджог и неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Украинская правда
Темы: Хмельницкий ГСЧС
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