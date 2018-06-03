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При пожежі в Кам'янці-Подільському ніхто не постраждав - ДСНС

Неділя, 3 червня 2018, 11:33

Пожежу в недіючій будівлі колишнього готелю "Україна" в Кам'янці-Подільському ліквідували о 22:30 суботи.

Про це повідомляє в неділю Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в будівлі колишнього готелю на вул. Лесі Українки надійшло до Служби порятунку "101" о 20:54.

На місці було встановлено, що горить покрівля будівлі готелю.

Пожежу площею 300 кв.м. було локалізовано о 22:10 та ліквідовано о 22:30.

 
Фото ДСНС

У ДСНС зазначили, що нещасних випадків на пожежі не було.

Будівля на даний час не експлуатується та перебуває на реконструкції з 2000 року, відтак на момент виникнення пожежі ані персоналу, ані гостей у будівлі не було.

Серед причин, що розглядаються в ході слідства, що проводять правоохоронні органи – підпал та необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

Українська правда
Теми: ХмельницькийДСНС
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