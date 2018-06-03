Британия изучает происхождение богатства 130 человек, среди них много россиян - СМИ
Британское Национальное агентство по вопросам преступности (NCA) проводит проверку происхождения средств около 130 человек, среди которых и российские олигархи.
Об этом сообщает The Times.
С января в Британии действуют новые правила, согласно которым, подозреваемые в совершении тяжких преступлений лица обязаны объяснить происхождение своих активов, в том числе стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов.
Сотрудники агентства расширили расследование на бизнесменов, связанных с режимом Владимира Путина после попытки убийства бывшего российского шпиона в Солсбери.
Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что его команда проверяет "от 120 до 140" человек из-за заявлений о непонятном происхождении их богатства.
"Наша цель заключается в борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не проводим проверки на основании гражданства", - сказал он.
Однако издание утверждает, что очень значительная часть этих лиц россияне или связаны с россиянами.
"Атака в Солсбери активизировала нашу работу против незаконно полученного богатства...и по определению увеличился объем работы по коррумпированны или имеющим политический вес россиянам", - заявил источник в правительстве.
Напомним, Великобритания отказала в продлении визы российскому олигарху Роману Абрамовичу. После этого он остановил строительство стадиона в Лондоне для своего футбольного клуба.