Британия изучает происхождение богатства 130 человек, среди них много россиян - СМИ

Британское Национальное агентство по вопросам преступности (NCA) проводит проверку происхождения средств около 130 человек, среди которых и российские олигархи.

Об этом сообщает The Times.

С января в Британии действуют новые правила, согласно которым, подозреваемые в совершении тяжких преступлений лица обязаны объяснить происхождение своих активов, в том числе стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов.

Сотрудники агентства расширили расследование на бизнесменов, связанных с режимом Владимира Путина после попытки убийства бывшего российского шпиона в Солсбери.

Директор NCA по экономической и киберпреступности Дональд Тун заявил, что его команда проверяет "от 120 до 140" человек из-за заявлений о непонятном происхождении их богатства.

"Наша цель заключается в борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не проводим проверки на основании гражданства", - сказал он.

Однако издание утверждает, что очень значительная часть этих лиц россияне или связаны с россиянами.

"Атака в Солсбери активизировала нашу работу против незаконно полученного богатства...и по определению увеличился объем работы по коррумпированны или имеющим политический вес россиянам", - заявил источник в правительстве.

Напомним, Великобритания отказала в продлении визы российскому олигарху Роману Абрамовичу. После этого он остановил строительство стадиона в Лондоне для своего футбольного клуба.

Европейская правда