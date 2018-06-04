С оккупированной территории Луганщины освободили украинца, которого незаконно держали в тюрьме

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Понедельник, 4 июня 2018, 03:13

Из тюрьмы на оккупированной территории Луганской области освободили украинца, которого боевики продолжали удерживать после завершения срока заключения.

Об этом сообщил региональный координатор Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

"Гражданина Украины осуждённого до 2014 года, которого НВФ "ЛНР" незаконно удерживала в местах лишения свободы, благодаря коллективным действием международного сообщества, удалось освободить", - написал он.

Лисянский не уточнил имя этого человека, однако предположил, что со временем может состояться пресс-конференция

Темы: ОРДЛО права человека
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