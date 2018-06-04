Ким Чен Ын уволил трех высших военных чиновников

Трое высших военных чиновников Северной Кореи были сняты со своих постов на фоне подготовки встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Reuters.

Источники агентства предполагают, что в вооруженных силах КНДР были разногласия из-за подходов Ким Чен Ына к Южной Корее и Соединенным Штатам.

По данным агентства Yonhap, должностей лишились начальник обороны Пак Юн Сик, начальник генштаба "корейской народной армии" Ри Мён Су и директор политбюро Ким Чен Гак.

"Это указывает на две вещи: консолидацию власти Ким Чен Ына как единственного лидера Северной Кореи и укрепление сотрудничества между партией и армией, поскольку страна стремится к дальнейшему экономическому развитию", - прокомментировал кадровые перемены в армии КНДР Ян Му-джинь, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле.

Как известно, президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

24 мая Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

Позже Трамп подтвердил информацию о том, что сложные переговоры об организации саммита возобновились.

В то же время, 1 июня Северная и Южная Корея возобновили мирные переговоры на высшем уровне.