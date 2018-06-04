Россия сократила количество авиарейсов в оккупированный Крым

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Понедельник, 4 июня 2018, 11:29

Из-за сокращения летних планов по авиарейсам в оккупированный Крым из России не попадет около 551 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Такое решение приняли из-за ряда факторов, "от открытия Крымского моста до резкого в 1,5–2 раза роста аэропортовых тарифов в Симферополе".

В издании отметили, что "больше всех емкости сократили "Уральские авиалинии" — на 187 тыс. кресел, или 39%, Red Wings урезала план на 64 тыс. кресел (27%), "Аэрофлот" — на 51 тыс. (14%), "Россия" — на 74 тыс. (13%), "Глобус" (входит в S7) — на 42 тыс. (13%)".

В Крыму объясняют, что им нужно вернуть 32 млрд руб. инвестиций в новый терминал, но авиакомпании грозят ростом цен на билеты.

Напомним, украинский суд постановил взыскать более 10 миллионов гривен штрафа с российской авиакомпании, незаконно осуществляющей рейсы в оккупированный Крым.

Еще в 2014 году Киев пригрозил санкциями авиакомпаниям, летающим в Крым.

Украинская правда
Темы: авиа Крым Росcия
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