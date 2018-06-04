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Росія скоротила кількість авіарейсів до окупованого Криму

Понеділок, 4 червня 2018, 11:29

Через скорочення літніх планів по авіарейсах в окупований Крим з Росії на півострів не потрапить близько 551 тис. пасажирів.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ".

Таке рішення прийняли через низку факторів, "від відкриття Кримського моста до різкого в 1,5-2 рази зростання аеропортових тарифів в Сімферополі".

У виданні зазначили, що "більше всіх ємності скоротили" Уральські авіалінії "- на 187 тис. крісел, або 39%, Red Wings урізала план на 64 тис. крісел (27%), "Аерофлот" - на 51 тис. (14% ), "Росія" - на 74 тис. (13%), "Глобус" (входить в S7) - на 42 тис. (13%)".

У Криму пояснюють, що їм потрібно повернути 32 млрд руб. інвестицій в новий термінал, але авіакомпанії загрожують зростанням цін на квитки.

Нагадаємо, український суд постановив стягнути понад 10 мільйонів гривень штрафу з російської авіакомпанії, яка незаконно здійснює рейси в окупований Крим.

Ще в 2014 році Київ пригрозив санкціями авіакомпаніям, що літають до Криму.

Українська правда
Теми: авіаКримРосія
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