Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве стреляли из гранатомета в ритуальное бюро

Понедельник, 4 июня 2018, 12:54

Неподалеку Байкового кладбища в столице неизвестный выстрелил из гранатомета в бюро ритуальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Происшествие произошло в ночь на 4 июня, в 4:15 в полицию поступило сообщение от охранника ритуального заведения.

Снаряд застрял в стене и не взорвался, впоследствии его обезвредили взрывотехники. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

 

Также информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

 

За совершение такого правонарушения грозит до семи лет лишения свободы.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Киев
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: