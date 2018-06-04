В Киеве стреляли из гранатомета в ритуальное бюро

Неподалеку Байкового кладбища в столице неизвестный выстрелил из гранатомета в бюро ритуальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Происшествие произошло в ночь на 4 июня, в 4:15 в полицию поступило сообщение от охранника ритуального заведения.

Снаряд застрял в стене и не взорвался, впоследствии его обезвредили взрывотехники. В результате происшествия никто не пострадал.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Также информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

За совершение такого правонарушения грозит до семи лет лишения свободы.