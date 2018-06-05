В Харькове за вождение в нетрезвом состоянии полиция задержала брата Елены Зайцевой

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Вторник, 5 июня 2018, 07:18

В Харькове патрульная полиция остановила водителя автомобиля BMW, который имел признаки алкогольного опьянения. Им оказался Василий Зайцев, брат участницы ДТП, в котором погибли 6 человек, Елены Зайцевой.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Водитель BMW Василий Зайцев, задержанный в состоянии опьянения, отказался проходить любые тесты.

 
 

"Вчера в Харькове он был остановлен патрульной полицией за рулем своего #BMW, гос номер #AX7070AP, при этом также имел все признаки опьянения, но от каких-либо тестов отказался", - говорится в сообщении.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

При этом повторная экспертиза не обнаружила опиаты в фигурантки Елены Зайцевой.

Киевский райсуд Харькова на прошлой неделе продлил арест на 60 дней фигурантам резонансного ДТП Елене Зайцевой и водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову.

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