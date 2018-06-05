В Одесской области неизвестный подстрелил местного депутата

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Вторник, 5 июня 2018, 11:04

В ночь на 5 июня неизвестный из травматического оружия ранил депутата Черноморского городского совета.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Пострадавшего 54-летнего мужчину госпитализировали в больницу с травматическими повреждениями бедра. Его жизни ничего не угрожает.

"ЧП произошло около часа ночи возле дома потерпевшего. К его автомобилю подбежал неизвестный и, совершив несколько выстрелов из травматического оружия через водительское окно, с места происшествия скрылся", - заявили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

 

Сейчас правоохранители пытаются установить личность стрелявшего.

Украинская правда
Темы: Одесса полиция
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