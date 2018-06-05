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Полицейских до сих пор нельзя идентифицировать по номеру на шлемах – СМИ

Вторник, 5 июня 2018, 11:26
Полицейских до сих пор нельзя идентифицировать по номеру на шлемах – СМИ

Несмотря на обещания министра внутренних дел Арсена Авакова, за 3,5 года номера на шлемах МВД так и не позволяют идентифицировать полицейских.

Об этом говорится в расследовании Даниила Мокрика для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

19 ноября 2014 года Аваков обещал, что "в течение января-февраля 2015 года каждый ... полицейский, будет иметь свой персональный жетон с личным номером для ношения на служебной форме при патрулировании – и соответствующий номер на шлемах". 

 
Скриншот с поста Авакова в facebook  от 19 ноября  2014 года  

Однако по состоянию на май 2018 года часть шлемов полиции так и не пронумерована. Номера на остальных не соответствуют номерам полицейских жетонов, а при выдаче шлемов не фиксируют, кто из полицейских получил шлем с соответствующим номером.

Это журналисты выяснили во время собственной проверки 9 мая на мероприятиях в киевском Парке Славы, куда стянули большое количество полицейских для охраны общественного порядка.

Отмечается, что даже у тех полицейских, чьи шлемы были пронумерованы, эти номера не совпадали с номерами индивидуальных жетонов. Во время проверки 9 мая журналисты BIHUS.Info не обнаружили ни одного совпадения. При этом отмечается, что у большинства полицейских их жетоны были скрыты. 

 

Жетоны полицейских скрыты. А шлемы без номеров. Хотя номера Аваков обещал еще в 2014-м

После этого эксперимента журналисты написали запрос в Национальную полицию, чтобы проверить, фиксируют ли при выдаче шлемов сотрудникам полиции, кому какой выдали.

Вместо копий таких сведений 9 мая они получили звонок от работника Нацполиции Петра Бобровника. Он объяснил:

"Это знаете, как: схватил шлем, выдали – и побежал. И даже могли не спросить, это получил там Степан, Василий, Николай... Некоторые подразделения фиксируют за каждым лицом, а некоторые вот так, знаете, халатно относятся. Выдали? Выдали. А какой там номер – бог его знает ".

При этом закон "О Национальной полиции" 2015 года четко не устанавливает порядок нанесения номеров на шлемы. В ст. 20 закона написано, что на шлем наносят "номер нагрудного знака" полицейских подразделения специального назначения. Несмотря на то, что в законе вообще нет объяснения, что такое "подразделение специального назначения".

О шлемах, которые выдают "обычным" полицейским, в законе вообще не говорится. Есть только общее положение:

"Полицейскому запрещено снимать с униформы или скрывать нагрудный знак, а также любым другим образом препятствовать прочтению информации на нем или фиксированию ее с помощью технических средств".

Журналисты отмечают, что полицейских, которые скрывают свои нагрудные знаки, а на шлемах не имеют номеров (или эти номера не соответствуют номерам жетонов), в случае применения ими силы и возможного превышения полномочий идентифицировать будет невозможно.

 

Такой же была ситуация и с работниками "Беркута" во время Революции Достоинства – многих из них до сих пор не могут привлечь к ответственности, поскольку невозможно установить их личности.

Сам Аваков в разговоре с журналистами сначала настаивал, что номера на шлемах полицейских не должны соответствовать номерам жетонов, а через мгновение заявил, что в Киеве должно быть совпадение (номеров жетонов и номеров на шлемах).

"Украинская правда" в Threads

Темы: Аваковполицияреформы
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