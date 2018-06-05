Появились подробности задержания за рулем пьяного брата Зайцевой

3 июня около 22:50 по улице Ляпунова, 11 в Харькове патрульные заметили нарушение ПДД водителем автомобиля BMW 320, который оказался братом участницы известного своей трагичностью ДТП Елены Зайцевой.

Об этом со ссылкой на патрульную полицию Харькова пишет местное издание 057.ua.

Сообщается, что брат Василий Зайцев припарковался на тротуаре, не оставив места для пешеходов.

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, а именно: неустойчивая походка, запах алкоголя из полости рта, нечеткая речь", - рассказали в полиции.

Однако, по ее данным, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

В результате патрульные составили на него протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП и постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП, которые в дальнейшем будут направлены в суд.

Как сообщалось ранее, в Харькове патрульная полиция остановила водителя автомобиля BMW, который имел признаки алкогольного опьянения. Им оказался Василий Зайцев, брат участницы ДТП, в котором погибли 6 человек, Елены Зайцевой.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

При этом повторная экспертиза не обнаружила опиаты в фигурантки Елены Зайцевой.

Киевский райсуд Харькова на прошлой неделе продлил арест на 60 дней фигурантам резонансного ДТП Елене Зайцевой и водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову.