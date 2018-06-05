Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появились подробности задержания за рулем пьяного брата Зайцевой

Вторник, 5 июня 2018, 12:37

3 июня около 22:50 по улице Ляпунова, 11 в Харькове патрульные заметили нарушение ПДД водителем автомобиля BMW 320, который оказался братом участницы известного своей трагичностью ДТП Елены Зайцевой.

Об этом со ссылкой на патрульную полицию Харькова пишет местное издание 057.ua.

Сообщается, что брат Василий Зайцев припарковался на тротуаре, не оставив места для пешеходов.

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, а именно: неустойчивая походка, запах алкоголя из полости рта, нечеткая речь", - рассказали в полиции.

Однако, по ее данным, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

В результате патрульные составили на него протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП и постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП, которые в дальнейшем будут направлены в суд.

Как сообщалось ранее, в Харькове патрульная полиция остановила водителя автомобиля BMW, который имел признаки алкогольного опьянения. Им оказался Василий Зайцев, брат участницы ДТП, в котором погибли 6 человек, Елены Зайцевой.

18 октября 2017 года в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

При этом повторная экспертиза не обнаружила опиаты в фигурантки Елены Зайцевой.

Киевский райсуд Харькова на прошлой неделе продлил арест на 60 дней фигурантам резонансного ДТП Елене Зайцевой и водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПХарьковавтополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
Все новости...
Реклама: