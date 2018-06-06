В портах Крыма в течение мая зафиксировали 16 судов-нарушителей - МинВОТ

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Среда, 6 июня 2018, 03:11

В течение мая зафиксировано заходы в порты оккупированного РФ Крыма 16 грузовых судов-нарушителей и танкеров.

Об этом во вторник, 5 июня, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ).

По ее данным, все суда были под флагом России, в целом они осуществили 54 захода в порты Севастополя и Керчи.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки, зафиксировано 15 судов - под флагами Российской Федерации, Панамы, Коморских островов и Островов Кука.

В МинВОТ напомнили, что морские порты в АРК закрыты распоряжением Кабинета министров и приказом Министерства инфраструктуры.

"Заход судов под иностранными флагами в порты Крыма является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве отметили, что статистика предоставляется по судам, на которых работает автоматическая система идентификации AIS (Automatic Identification System).

Темы: Крым Росcия оккупация
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