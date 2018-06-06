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В Киеве маршрутка задавила на "зебре" женщину

Среда, 6 июня 2018, 14:55

В Оболонском районе столицы маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе. От полученных травм та скончалась на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что трагедия произошла еще 5 июня около 20:00 на пересечении проспектов Степана Бандеры и Оболонского.

Предварительно установлено, что маршрутка поворачивала направо со стороны Московского моста в направлении Оболонского проспекта и на пешеходном переходе сбила женщину.

"Согласно объяснениям водителя, он не заметил пешехода", - рассказывают в пресс-службе.

По данным полиции, во время ДТП в салоне автобуса находились два пассажира, которые не пострадали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

 
Фото и видео: киев оперативный

Українська правда
Темы: ДТПКиевтранспорт
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