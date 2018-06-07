Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики говорят, что к выходным вернется тепло

Четверг, 7 июня 2018, 13:04

В ближайшие сутки холодный воздух постепенно отступит на восток, а из центральной Европы начнет поступать более теплая воздушная маса.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ночью 8 июня на Закарпатье, днем в западных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11°, на Закарпатье и крайнем юге страны 11-16°, на северо-востоке 3-9° тепла; днем в Украине 20-26°.

В Киеве в пятницу – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице Украины 8 июня самая высокая температура днем была 31,3 градусов тепла в 2011 году, самая низкая ночью - 4,6 градусов выше ноля в 1925 году.

В субботу, 9 июня, ночью в западных, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях, а днем по всей Украине, кроме Приазовья, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, на Закарпатье и юге страны до 30°.

В Киеве – ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

7 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле Киева 20°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
Все новости...
Реклама: