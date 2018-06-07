Синоптики говорят, что к выходным вернется тепло

В ближайшие сутки холодный воздух постепенно отступит на восток, а из центральной Европы начнет поступать более теплая воздушная маса.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".



Ночью 8 июня на Закарпатье, днем в западных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 6-11°, на Закарпатье и крайнем юге страны 11-16°, на северо-востоке 3-9° тепла; днем в Украине 20-26°.



В Киеве в пятницу – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 23-25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице Украины 8 июня самая высокая температура днем была 31,3 градусов тепла в 2011 году, самая низкая ночью - 4,6 градусов выше ноля в 1925 году.



В субботу, 9 июня, ночью в западных, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областях, а днем по всей Украине, кроме Приазовья, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, на Закарпатье и юге страны до 30°.



В Киеве – ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.



7 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле Киева 20°.