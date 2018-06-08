На Харьковщине пенсионер-извращенец несколько дней держал в плену девочку

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Пятница, 8 июня 2018, 13:30
Пенсионер показывает, где удерживал свою жертву
Фото полиции

В Харьковской области 67-летний мужчина несколько дней держал взаперти в помещении котельной 9-летнюю девочку. Злоумышленника разоблачили и задержали.

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По ее данным, 7 июня в полицию обратилась жительница Купянского района и сообщила, что два дня назад вечером исчезла ее дочь. Она рассказала, что девочка может находиться у 67-летнего мужчины, который иногда подкармливал девочку и покупал ей продукты.

 

Ребенка нашли на работе у этого человека, где он работает охранником.

"Условия, в которых ее держал 67-летний пенсионер, напугали даже опытных правоохранителей", - отмечают в полиции.

 

Выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за развращение малолетних.

"На предприятии о его криминальном прошлом знали, но не думали, что он снова возьмется за старое. Свою работу человек выполнял старательно, считался опытным и добросовестным работником с 30-летним стажем", - говорится в сообщении.

 

На основании показаний девочки полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних). Также мужчине инкриминируют ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Украинская правда
Темы: Харьковская область чрезвычайное происшествие
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