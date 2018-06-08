Граждане Украины в горах Грузии не пострадали – МИД

Граждан Украины среди погибших в горах Грузии нет, информирует Министерство иностранных дел.



Такую обновленную информацию сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.



"По информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет", – написала она.

Ранее сообщалось, что 4 туриста погибли при сплаве на лодке по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии.