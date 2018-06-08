Граждане Украины в горах Грузии не пострадали – МИД
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Пятница, 8 июня 2018, 20:04
Граждан Украины среди погибших в горах Грузии нет, информирует Министерство иностранных дел.
Такую обновленную информацию сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.
"По информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет", – написала она.
Ранее сообщалось, что 4 туриста погибли при сплаве на лодке по горной реке Аджарисцкали в Хелвачаурском районе Аджарии.