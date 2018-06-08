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Мюллер выдвинул новые обвинения против Манафорта и Килимника

Пятница, 8 июня 2018, 22:15
Мюллер выдвинул новые обвинения против Манафорта и Килимника
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Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство РФ в американские выборы, выдвинул новые обвинения против Пола Манафорта и его близкого подчиненного Константина Килимника.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Обвинительный акт касается дела об отмывании денег Манафортом, и обвиняет его и Килимника в препятствовании правосудию. 5 июня Мюллер обвинил Манафорта в попытке повлиять на свидетелей по его делу, заявляя, что Манафорт и другое лицо пытались связаться со свидетелями, чтобы получить фальшивое свидетельство о работе, проведенной для Украины", - пишет издание.

В новых обвинениях идентифицировали второе лицо - им и оказался Константин Килимник. Его обвинили в препятствовании правосудию и сговоре для препятствования правосудию.

Ранее в интервью "Радио Свободе" Константин Килимник рассказал, как работал на Пола Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.

В расследовании Роберта Мюллера Килимника называют "бывшим российским разведчиком", обозначая в материалах дела как "Лицо А" и не обнародуя больше никаких деталей. 

Согласно публикации, Килимник работал с Манафортом и руководил его киевским офисом с 2005 до 2015 гг., а также "видел, как Манафорт работал в разных странах". О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, отметив, что они находятся "в Европе и Африке". 

30 октября 2017 года Манафорту и его партнеру Ричарду Гейтсу было обнародовано обвинение из 12 пунктов, которое включает отмывание денег, неуплату налогов, мошенничество и работу в качестве лоббиста иностранной учреждения без регистрации. 

В декабре суда в США частично удовлетворил просьбу Манафорта об освобождении из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела. 

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

В феврале 2018 года Роберт Мюллер обвинил бывшего адвоката по делу Юлии Тимошенко Александра Ван дер Зваана, который признал, что ложно свидетельствовал о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.

В документах обвинения отмечается, что Ван дер Зваан вел беседы с Ричардом Гейтсом и "лицом А".   Позже стало известно, что "лицо А" - бывший офицер российской разведки Константин Килимник, который также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Ван дер Зваан "признал, что знал" о связи с россиянами, потому что Гейтс рассказал ему об этом.

Когда Килимник работал на Януковича в команде Манафорта, там тоже некоторые подозревали, что он докладывает в Москву, однако не придавали этому значения. Также он выступал в качестве посредника между Манафором и российским олигархом Олегом Дерипаской, близким к президенту РФ Владимиру Путину.

Связь между Гейтсом и Килимником имеет большое значение, поскольку уголовные обвинения, ранее выдвинутые против Гейтса и Манафорта, касаются только их лоббистской работы для Украины до президентских выборов  2016 года в США.

Мария Думанская, УП
Темы: СШАПол МанафортРосcия
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