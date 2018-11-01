Тука объяснил, почему не стоит разрывать соглашение с РФ по Азовскому морю

Расторжение двустороннего соглашения с РФ по Азовскому морю фактически сделает Керченский пролив российским.

Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Тука отметил - расторжение соглашения по Азовскому морю означает, что отношения между странами будут регулироваться международным морским правом.

"Можно надувать щеки, пока не лопнеш но РФ после аннексии официально объявила Крым своей территорией.

Соответственно, если мы разорвем соглашение, которое действует сейчас, и перейдем в международную плоскость, то РФ объявит, с ее точки зрения это будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья. Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически перекрыт этими российскими зонами", - пояснил заместитель министра.

Согласно двустороннему соглашению РФ и Украины, Азовское море и Керченский пролив в частности разделены пополам. Тука подчеркнул, что расторжение этого соглашения фактически будет означать полный контроль России над проливом.

"Понятно, что мы не признаем аннексию Крыма. Но каким образом в дальнейшем мы можем обеспечивать судоходство? Используя военно-морской флот? Какого, простите, у нас пока нет.

Поэтому я абсолютно поддерживаю позицию МИД и считаю нецелесообразным немедленное расторжение этого соглашения", - добавил он.

Ранее в МИД заявили, что денонсация договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива не даст Украине дополнительных прав, а лишь может привести к новому территориальному спору.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Принятую Европарламентом резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против РФ за обострение ситуации в Азовском море, Украина будет приобщать к доказательной базе в международных судах против России.