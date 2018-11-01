Тука пояснив, чому не варто розривати угоду з РФ щодо Азовського моря

Розірвання двосторонньої угоди з РФ щодо Азовського моря фактично зробить Керченську протоку російською.

Про це в ефірі "Громадського" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Тука зазначив - розірвання угоди щодо Азовського моря означатиме, що відносини між країнами регулюватимуться міжнародним морським правом.

"Можна надувати щоки, доки не луснеш, але РФ після анексії офіційно оголосила Крим своєю територією.

Відповідно, якщо ми розірвемо угоду, що діє зараз, і перейдемо в міжнародну площину, то РФ оголосить, з її точки зору це буде абсолютно логічним, 12-мільну і 24-мільну зону уздовж кримського узбережжя. Таким чином, Керченська протока з обох сторін фактично перекрита цими російськими зонами", - пояснив заступник міністра.

Згідно з двосторонньою угодою РФ і України, Азовське море і Керченська протока зокрема розділені навпіл. Тука підкреслив, що розірвання цієї угоди фактично означатиме повний контроль Росії над протокою.

"Зрозуміло, що ми не визнаємо анексію Криму. Але яким чином в подальшому ми можемо забезпечувати судноплавство? Використовуючи військово-морський флот? Якого, вибачте, в нас поки що немає.

Тому я абсолютно підтримую позицію МЗС і вважаю недоцільним негайне розірвання цієї угоди", - додав він.

Раніше в МЗС заявили, що денонсація договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки не дасть Україні додаткових прав, а лише може призвести до нового територіального спору.

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

Схвалену Європарламентом резолюцію, яка передбачає посилення санкцій проти РФ за загострення ситуації в Азові, Україна буде додавати до доказової бази в міжнародних судах проти Росії.