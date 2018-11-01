Харьков хочет принимать финал Суперкубка УЕФА

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Четверг, 1 ноября 2018, 13:27

Харьков подал заявку на проведение финала Суперкубка УЕФА в 2021 году на стадионе "Металлист".

Об этом 1 ноября сообщает официальный сайт УЕФА.

Среди соперников Харькова в борьбе за Суперкубок УЕФА числятся белорусский Минск, финский Хельсинки и Белфаст, представляющий Северную Ирландию.

Окончательные заявки претенденты должны предоставить УЕФА до 15 февраля 2019 года.

Решение относительно хозяина Суперкубка УЕФА 2021 будет принимать исполкомом УЕФА в мае-июне 2019 года.

Отметим, что сейчас Харьков является домашней ареной донецкого "Шахтера" на матчи Лиги Чемпионов. Во время Евро-2012 на стадионе "Металлист" было сыграно 3 матча группы B.

Он неоднократно становился ареной для матчей национальной сборной Украины.

В мае 2018 года киевский НСК "Олимпийский" принимал финальный матч Лиги Чемпионов.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол Харьков
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