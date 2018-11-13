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Вторник, 13 ноября 2018, 23:32

Москва угрожает бойкотировать форум в Давосе

Российские госслужащие и компании с государственным участием могут отказаться от посещения Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в итальянском Палермо, где проходила международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, пишет DW.

Москва пойдет на подобный шаг, если условия участия для ряда крупных российских бизнесменов не будут изменены, подчеркнул Медведев.

Ранее Financial Times сообщала, что организаторы ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе не пригласили на мероприятие трех российских бизнесменов, которые находятся под санкциями США.

По данным источников, фактически отстранены от участия в мероприятии глава ВТБ Андрей Костин, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и совладелец Rusal Олег Дерипаска.

Костин, Дерипаска и Вексельберг с апреля находятся в "черном списке" Вашингтона - им запрещено вести дела с гражданами США. Кроме этого, все их активы на территории Соединенных Штатов были заморожены.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 22 по 25 января 2019 года.

Темы: РосcияШвейцариясанкции
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