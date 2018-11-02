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В США обвинили Трампа в расизме из-за антимигрантского ролика

Пятница, 2 ноября 2018, 06:27

Президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике за видеоролик, в котором говорится, что демократы содействуют мигрантам, а те, в свою очередь, совершают тяжелые преступления.

Об этом пишет Reuters.

31 октября Трамп разместил на своей странице в twitter видеоролик, составленный из видеозаписи суда над нелегалом из Мексики Луисом Бракамонтесом, который убил двух полицейских в 2014 году в Сакраменто, и кадров видео каравана мигрантов, который направляется через южную Мексику  к границе США.

На видео Бракамонтес кичится своими убийствами и заявляет о намерени продолжить убивать после освобождения из тюрьмы. "Кому еще демократы позволят прийти?", спрашивают авторы ролика. В конце видео указывается, что президент Трамп и республиканцы "делают Америку безопасной снова".

Американские СМИ сообщают, что этот видеоролик был оплачен избирательным штабом Трампа.

Председатель национального комитета Демократической партии США Том Перес охарактеризовал эту рекламу как "нагнетающую страх"

Трамп, чья администрация придерживается жесткого подхода к легальной и нелегальной иммиграции, указывает на караван в своей агитации за кандидатуры республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США.

Но даже некоторые республиканцы раскритиковали Трампа за эту политическую рекламу, обвинив его в раскалывании общества.

Ранее сообщалось, что около 7000 беженцев из Гондураса идут по направлению к США. По мере продвижения часть из них решила остаться в Мексике. Трамп пообещал развернуть военных, чтобы остановить их на границе.

Американские военные заявили, что привлекут 5 200 военнослужащих для реагирования на угрозу массового проникновения в страну незаконных мигрантов, следующих через Мексику.

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