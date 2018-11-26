Розенко: Военное положение не повлияет на выплату пенсий, зарплат и соцпомощи

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Понедельник, 26 ноября 2018, 13:55

Вице-премьер-министр-министр социальной политики Павел Розенко заявил, что возможное введение в Украине военного положения не повлияет на выплату пенсий, заработных плат и социальных платежей.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, сейчас много спекуляций о влиянии возможного введения военного положения на систему социальных выплат в государстве.

"Учитывая стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без каких-либо ограничений", - заявил Розенко.

Он отметил, что правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат украинцам.

"Прошу остановиться всех "всепропальщиков" в распространении зрады, дезинформации и кремлевских фейков", - добавил министр.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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Украинская правда
Темы: Розенко Минсоцполитики
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