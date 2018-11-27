Госдеп: США осуждают агрессивные действия РФ против Украины

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Вторник, 27 ноября 2018, 04:12

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон осуждает действия РФ против Украины и "призывает президентов Порошенко и Путина к прямому контакту ради решения этой ситуации".

Об этом говорится в заявлении Помпео по поводу нападения на украинские военные суда в Керченском проливе, передает "Голос Америки".

"США выражают свою глубокую обеспокоенность по поводу инцидента в Черном море, который произошел 25 ноября, когда украинские суда попытались осуществить проход через Керченский пролив.

Сообщение о том, что российские корабли таранили и обстреливали украинские корабли, ранив украинский экипаж, и захватили три судна, является серьезным обострением и нарушением международных норм", - говорится в заявлении.

"США осуждают эти агрессивные действия России. Мы призываем РФ вернуть Украине ее судна и задержанных членов экипажа, и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - подчеркнули в Госдепе.

В то же время в ведомстве призвали обе стороны проявить сдержанность и соблюдать международные обязательства.

"Мы призываем президентов Порошенко и Путина к прямому контакту ради решения этой ситуации. Поэтому мы настаиваем на поддержке нами Нормандского формата.

США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные водф, и право ее судов осуществлять плавание в международных водах", - заявил Помпео.

Он также напомнил, что США отвергают попытку аннексии Крыма Россией.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем США Майклом Помпео нападение русских на украинские военные корабли вблизи Керченского пролива и введение военного положения в Украине.

Ранее посол США в ООН Никки Хейли заявила, что американское правительство "обеспокоено на высшем уровне".

Постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН в понедельник выразили серьезное беспокойство в связи с ситуацией в Керченском проливе и призвали РФ освободить задержанных моряков.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, комментируя захват россиянами украинских кораблей вблизи Крыма, заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

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Темы: США Украина Росcия Азовское море
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