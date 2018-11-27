СБУ подтвердила, что на захваченных Россией кораблях были 2 ее сотрудника

Председатель СБУ Василий Грицак подтвердил, что на борту кораблей ВМС Украины, захваченных пограничными катерами ФСБ РФ в Керченском проливе, находились сотрудники военной контрразведки СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи с контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 закона "О Службе безопасности Украины"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрразведчики находятся на передовой "бок о бок с боевыми побратимами ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы более четырех лет российской агрессии".

В СБУ также добавили, что по подтвержденной оперативной информации, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение.

Сообщается, что СБУ принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и возвращение их в свои семьи.

"Вместе с тем СБУ требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих для информационного оправдания акта дерзкой агрессии", - подытожили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 25 ноября около Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили 6 украинских военнослужащих и захватили 3 корабля, которые уже доставлены в аннексированную Керчь.

По данным начальника Генштаба Виктора Муженко, при нападении на украинские корабли россияне использовали истребитель Су-30. Всего на тех судах находились 23 человека. По данным омбудсмена России, в плен попали 24 моряка.

В Федеральной службе безопасности России рассказали, что допросили украинских моряков. Там также добавили, что среди украинских моряков были двое сотрудников СБУ, в частности оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере "Никополь").

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко подчеркнул, что захваченных моряков заставляют под давлением давать ложные показания.