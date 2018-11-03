Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Родные Сущенко получили от него письмо из "Матросской тишины"

Суббота, 3 ноября 2018, 15:25

Родные незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко получили от него письмо со сборного пункта тюрьмы "Матросская тишина" в Москве.

Об этом рассказала Укринформу дочь Сущенко Юлия.

"Получили долгожданное письмо от нашего Романа Сущенко из "Матросской тишины", датированное 11 октября. Он прибыл туда в воскресенье, 7 октября. Рассказал, что, скорее всего, будет находиться там 10 дней, о конечном пункте отбывания наказания отцу ничего не известно, собственно, об этом якобы также не знает никто из работников этого СИЗО. В камере вместе с ним было еще три человека", - сообщила она.

По словам дочери Сущенко, это последние новости о его местонахождении, официальной информации о том, куда журналиста повезли дальше, нет.

С того момента, как Сущенко покинул СИЗО "Лефотово", прошло четыре недели.

Ранее общественный защитник Сущенко Марк Фейгин сообщал, что в процессе этапирования его поместили в сборный пункт тюрьмы "Матросская тишина".

Корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему выдвинули обвинение в шпионаже.

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

8 октября стало известно об этапировании Романа Сущенко к месту отбывания наказания.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СущенкополитзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:51
NASA до конца 2020-х доставит на Луну космонавта не из США
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
Все новости...
Реклама: