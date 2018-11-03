Родные Сущенко получили от него письмо из "Матросской тишины"

Родные незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко получили от него письмо со сборного пункта тюрьмы "Матросская тишина" в Москве.

Об этом рассказала Укринформу дочь Сущенко Юлия.

"Получили долгожданное письмо от нашего Романа Сущенко из "Матросской тишины", датированное 11 октября. Он прибыл туда в воскресенье, 7 октября. Рассказал, что, скорее всего, будет находиться там 10 дней, о конечном пункте отбывания наказания отцу ничего не известно, собственно, об этом якобы также не знает никто из работников этого СИЗО. В камере вместе с ним было еще три человека", - сообщила она.

По словам дочери Сущенко, это последние новости о его местонахождении, официальной информации о том, куда журналиста повезли дальше, нет.

С того момента, как Сущенко покинул СИЗО "Лефотово", прошло четыре недели.

Ранее общественный защитник Сущенко Марк Фейгин сообщал, что в процессе этапирования его поместили в сборный пункт тюрьмы "Матросская тишина".

Корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему выдвинули обвинение в шпионаже.

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

8 октября стало известно об этапировании Романа Сущенко к месту отбывания наказания.